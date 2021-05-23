В Китае более двадцати человек погибло во время ультрамарафона

Количество погибших во время ультрамарафона на 100 км в китайской провинции Ганьсу увеличилось до 21 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агенство «Синьхуа»

Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды, застигнувшего бегунов на высотном участке трассы. На участников марафона обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха. Когда несколько участников забега пропали, марафон было решено прекратить. Была организована спасательная операция.

Всего в марафоне участвовали 172 человека. Из них удалось спасти 151 человека, а восьми из них потребовалась помощь медиков.