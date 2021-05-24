5 самых популярных специализаций для удаленной работы в IT

Для некоторых удаленная работа – это словно мечта, ставшая реальностью, в то время как многим пришлось погрузиться в такой формат не по собственному желанию, а по понятным для всех причинам.

Так или иначе, “удаленка” прочно вошла в нашу жизнь и можно смело сказать, что она останется ее частью надолго. Безусловно, такой формат работы несет в себе много сложностей, но в то же время имеет и определенные преимущества. Так, “удаленка” позволяет настраивать график под себя и обеспечивать полную занятость без привязки к месту. Закономерно и то, что количество предложений удаленной работы, а особенно freelance it jobs, постоянно растет.

Технологии развиваются, становясь частью жизни современного человека. Поэтому бизнес активно их внедряет, тем самым провоцируя растущий спрос на специалистов и, следовательно, увеличение количества freelance software engineer jobs. Однако IT – это не только работа над созданием ПО. Далее мы расскажем о пяти наиболее востребованных специализациях отрасли.

Разработчик программного обеспечения

COVID-19 негативно повлиял на многие направления бизнеса и сферы занятости. Но при этом спрос на инженеров-программистов вырос на 31%. Если вы компетентный специалист, то легко сможете найти работу. На сайте HH.ru представлено более 1600 вакансий, не требующих опыта. Диапазон зарплат – от 125 000 до 505 000 рублей.

Главное – знания и навыки:

один язык программирования (Java, C#, PHP, Python или Java Script);

реляционные базы данных (MySQL, Oracle Database и Microsoft SQL Server);

управление кодовой базой с помощью интегрированной среды разработки;

основы тестирования ПО;

основы безопасности ПО (криптография, хакерские атаки, алгоритмы шифрования).

UX-дизайнер

Бизнес все больше внимания уделяет интересам и предпочтениям пользователей. Это определяет клиентский опыт. А удобство, привлекательность и интуитивную понятность интерфейса обеспечивает UX-дизайнер. На сайте HH.ru предлагается свыше 1400 актуальных вакансий. Размер зарплат составляет от 65 000 до 330 000 рублей.

Ключевые навыки:

исследование целевой аудитории и ее потребностей;

осмысленная организация контента с помощью информационной архитектуры;

визуальная коммуникация для понятного и привлекательного представления информации (значки, типографики);

знание моделей поведения пользователей.

DevOps-разработчик

Согласно данным trud.com, средняя зарплата специалиста – 180 000 рублей, что довольно логично. DevOps-разработчик – это связующее звено между разработкой ПО и различными IT-операциями, например, развертыванием. Он устраняет разрыв между подобными задачами, обеспечивает коммуникацию команд и создает среды для совместной работы.

Некоторые знания и навыки:

тестирование программного обеспечения;

облачный инжиниринг;

навыки управления проектами;

управление жизненным циклом разработки программного обеспечения (SDLC);

работа с инструментами управления версиями, непрерывной интеграцией и развертыванием;

знание инструментов управления конфигурацией и облачными платформами.

Тестировщик программного обеспечения

Качество продукта, которое обеспечивают тестировщики, определяет потенциал бизнеса. Ключевые личные навыки специалиста – внимательность к деталям и аналитическое мышление. Сегодня на HH.ru можно найти порядка 1400 открытых вакансий с заработной платой от 70 000 до 275 000 рублей.

Технические навыки включают:

знание принципов работы операционных систем;

умение работать с базами данных и SQL;

владение инструментами управления тестированием (например, TestRail, JIRA и TestLink);

работа с системами отслеживания дефектов;

знание методологий разработки ПО (например, Agile, Waterfall и Iterative Model).

Бизнес-аналитик

Каждый бизнес стремится к развитию. Бизнес-аналитик находит точки роста продукта и компании, обеспечивает принятие командой эффективных решений, основанных на фактах и данных. Это очень востребованная вакансия. На HH.ru представлено более 5000 актуальных предложений для бизнес-аналитиков. Зарплата варьируется от 90 000 до 350 000 рублей.

Некоторые важные знания:

понимание моделирования бизнес-процессов (UML, BPMN, EPC);

глубокое понимание бизнес-процессов в компаниях различных отраслей;

знание технологии интеграции приложений;

умение оценивать эффективность внедренных процессов To Be;

знание этапов процесса управления изменениями;

навык применения в работе принципов ITIL.

Выводы

IT-сфера – активно растущий рынок, который привлекает к себе все больше владельцев бизнеса. Это определяет сразу несколько тенденций. Во-первых, растет спрос на IT-специалистов. Во-вторых, компании действительно ценят квалифицированных сотрудников и заботятся о них.

Именно поэтому работа в IT – наиболее выигрышный вариант карьерного развития. А выбрать свою специализацию, надеемся, вам поможет наша статья.