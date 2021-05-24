Акции дня: бумаги «Русгидро» растут в ожидании отчетности

Бумаги компании «Русгидро» вышли в лидеры торгов в ходе дневных торгов на Мосбирже в понедельник, 24 мая. За сессию акции подорожали на +1,85% до 83,6 копеек за бумагу.

Акции пользовались спросом на фоне ожидания отчетности по итогам первого квартала 2021 года по МСФО, который компания представит в четверг, 27 мая. Ранее согласно предварительному отчету по РСБУ компания увеличила выручку на +4% до 35,9 млрд рублей. При это чистая прибыль снизилась относительно аналогичного периода на -6% до 13,5 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,06% до 3662,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,09% до 1570,90 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:30 мск составила 68,17 долларов за баррель (+2,60%). Российская валюта укреплялась – 73,48 рубля за доллар.