Ажиотаж на рынке дорожно-строительной техники

В текущем году продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) превзошли даже самые оптимистичные ожидания: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам первого квартала 2021 года, спрос на такую технику подскочил на целых 26% по сравнению с первым кварталом 2020-го — до 3600 единиц. Строительные компании скупают экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и другие виды машин в ожидании существенного повышения утилизационного сбора, который призван повысить степень локализации производства этой техники.

Повышая утильсбор, правительство пытается кардинальным образом повлиять на развитие производства техники внутри страны. В последние годы в продажах дорожно-строительной техники в России доминируют иностранные производители, на которых, по оценкам АЕБ, приходится порядка 80% всех продаж. К ним относятся такие компании, как британская JCB, шведская Volvo, американская John Deere, Caterpillar, японские Hitachi, Komatsu. Как и в автомобильном секторе, власти пытаются стимулировать иностранные компании выпускать технику на российской территории и ищут инструменты поддержки оставшихся российских производителей, в том числе с помощью утилизационного сбора.

Утилизационный сбор на продажу спецтехники в РФ был введен еще в 2016 году. Формально он объясняется заботой об окружающей среде — дескать, таким образом бюджет компенсирует расходы на утилизацию техники после окончания ее эксплуатации. Однако, как и в отношении автомобилей, утильсбор — это, по сути, протекционистская мера, призванная защищать отечественных производителей: компаниям, которые производят технику на территории РФ с высокой степенью локализации, государство компенсирует выплаты этого фискального обременения.

В настоящее время в России работают несколько заводов крупных иностранных производителей, среди них Caterpillar (город Тосно Ленинградской области), Komatsu (Ярославль), Hitachi (Тверская область), а также Volvo (Калуга). Противостоять иностранцам на рынке пытаются такие российские производители спецтехники, как «ЧТЗ-Уралтрак», «Четра», «Кранэкс», «ДСТ-Урал», «Дормаш», «Эксмаш», Камский тракторный завод, «Раскат», а также совместное российско-американское предприятие «РМ-Терекс» (объединяет предприятия «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины», Заволжский завод гусеничных тягачей).

В некоторых сегментах ДСТ российские производители составляют успешную конкуренцию зарубежным маркам. В частности, российские компании успешно продвигают на рынке некоторые типы экскаваторов, тракторов. В сегменте грейдеров доля отечественных машин составляет 55%, в сегменте бульдозеров — 35%. «Наше предприятие сейчас входит в тройку ведущих поставщиков бульдозеров премиум-сегмента на российский рынок, — рассказал “Эксперту” Владимир Антонов, исполнительный директор чебоксарского завода “Четра”. — Мы составляем достойную конкуренцию Komatsu и Caterpillar и в текущем году рассчитываем достигнуть доли в двадцать процентов рынка».

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