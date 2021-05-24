Белоруссия высылает всех сотрудников посольства Латвии

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от посла Латвии и всем сотрудникам посольства этой страны покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге, сообщает ТАСС.

«Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», – заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Сегодня, 24 мая, Мэр Риги Мартиньш Стакис распорядился заменить установленный в городе государственный флаг Белоруссии (как участника чемпионата мира по хоккею) на красно-белый флаг белорусской оппозиции.

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