«Шокирующий акт»: США и ЕС отреагировали на посадку самолета Ryanair в Минске

У лидеров европейских государств, которые соберутся в понедельник, 24 мая, в Брюсселе на саммит ЕС, прибавилось работы. К осуждению России прибавится осуждение и, наверняка, санкции против Белоруссии за принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву. По крайней мере, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже определенно высказалась в Twitter, что эта посадка, которую она назвала «похищением», должно быть наказана санкциями. Речь идет о задержании оппозиционного белорусского журналиста, живущего сейчас в Литве.

Европейские лидеры осудили Минск по горячим следам, еще в воскресенье. К ним незамедлительно присоединился Вашингтон в лице госсекретаря Энтони Блинкена.

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"США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске, - говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении госсекретаря, которое цитирует ТАСС. - Мы требуем немедленного его освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США". По словам Блинкена, первоначальные сообщения "о причастности белорусских спецслужб и задействовании военного самолета для сопровождения борта вызывают глубокую обеспокоенность и требуют полного расследования".

Напомним, рейс авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афин - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения белорусских диспетчеров о возможности взрыва бомбы. Причем, для сопровождения авиалайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. Кстати, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко подтвердила, что самолет ирландской авиакомпании был посажен в Минске по его приказу.

Тщательный обыск багажа пассажиров результатов не дал, бомба обнаружена не была. Авиалайнер продолжил свой путь. Однако в литовскую столицу вылетели не все 120 с лишним пассажиров. В Минске был вынужден задержаться 26-летний журналист Роман Протасевич. Бывший редактор телеграм-каналов Nexta и Nexta Live, а сейчас редактор канала «Беларусь головного мозга» (все каналы в Белоруссии признаны экстремистскими), находившийся в межгосударственном розыске за призывы к насилию и организацию прошлогодних массовых беспорядков в Белоруссии, был арестован белорусской полицией.

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Латвия и Литва заявили, что воздушное пространство над Белоруссией небезопасно, а глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал закрыть его для всех международных рейсов.

Западные государства требуют немедленно освободить Романа Протасевича. Кстати, неделей ранее таким же рейсом летела и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая теперь, очевидно, предпочтет не рисковать.

Как сообщает лондонский Guardian, дрожащий от страха Роман Протасевич перед тем, как его задержала полиция, заявил пассажирам, что ему угрожает в Белоруссии смертная казнь, хотя наказанием за организацию массовых беспорядков по белорусским законам является тюремное заключением сроком до 15 лет.

По данным сайта flightradar24.com сообщение о минировании самолета поступило за две минуты до того, как он должен был пересечь границу и войти в воздушное пространство Литвы. В Вильнюс самолет прибыл с семичасовой задержкой. В аэропорту литовской столицы его встречала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она назвала ситуацию, в которой очутились пассажиры рейса, «беспрецедентной».

Что касается возможных санкций, Белоруссии к ним не привыкать. Под европейскими санкциями сейчас находятся почти 60 белорусских чиновников, включая президента Лукашенко и его сына. Всех их обвиняют в фальсификации результатов выборов и жестоком подавлении выступлений оппозиции.