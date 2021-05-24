Блинкен назвал потенциальные сферы сотрудничества России и США

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшиеся на прошлой неделе в Рейкьявике, были конструктивными и деловыми и назвал потенциальные области сотрудничества Москвы и Вашингтона.

«Мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией», - отметил Блинкен в эфире CNN.

«Ясно, что есть области, в которых в наших общих интересах найти пути для сотрудничества. Будь то Афганистан или так называамая стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями. Или борьба с изменением климата», - сказал глава Госдепа.

При этом Блинкен отметил, что выбор дальнейшего курса в отношениях стран зависит от Москвы.

«Но в то же время ясно, и президент (Джо Байден) был очень решителен по этому вопросу: если Россия продолжит предпринимаать безрассудные и агрессивные действия, направленные против нас или нацеленные на наших союзников или партнеров, мы ответим», - сказал глава Госдепа.

«В конечном итоге Россия должна решить, хочет ли она иметь более предсказуемые и стабильные отношения», - резюмировал Блинкен.

В среду в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета состоялась первая очная встреча Лаврова и Блинкена. Российский министр ранее также назвал ее конструктивной.

