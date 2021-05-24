Более чем в 1,5 раза сократилось количество выявленных нарушений при размещении летних кафе в Москве

Число выявленных нарушений при размещении летних кафе в столице в этом году по сравнению с 2019 годом сократилось в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние 5 лет количество включенных в городскую схему размещения кафе в столице выросло на 50%: с 2131 в 2016 году до 3221 в 2021 году. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза: с 59 до 35. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе с владельцами заведений», – рассказал заместитель заммэра

В 2020 году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса сезон работы веранд, расположенных при стационарных предприятиях общественного питания, был открыт в середине лета. В этом году монтаж конструкций был разрешен с 15 марта, а сам сезон открылся традиционно 1 апреля.

За размещением летних кафе в столице следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Всего с 15 марта по 15 мая инспекция по недвижимости провела более 3100 обследований летних кафе на предмет соблюдения требований к размещению. «Сотрудники ведомства выявили 35 нарушений, 16 из которых связаны с размещением сезонных веранд вне схемы и 19 – с превышением площади или размещением не в соответствии с проектом. Наибольшее количество нарушений в части размещения летних кафе – 23 – выявлено на территории Центрального административного округа, 5 – в границах Северо-Восточного округа, 4 – на западе и 3 – на юге Москвы», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.