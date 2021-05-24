Боррелю поручат подготовить доклад по России

Участники саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 мая, в числе прочего рассмотрят стратегию в отношениях с Россией, а также поручат еврокомиссару по внешней политике Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях с Россией. В проекте документа по итогам саммита, сообщает EUROACTIVE, содержится осуждение «недавних противозаконных и провокационных действий России как в европейских странах, так и повсеместно», а также призыв к «единству» и «поддержке восточных партнеров».

На майском саммите европейские лидеры подтвердят приверженность пяти принципам, положенным в основу отношений с Россией. Речь идет о полном выполнении Минских соглашений, об укреплении отношений с бывшими республиками Советского Союза, об усилении сопротивления угрозам России, о выборочном сотрудничестве с Москвой по определенным вопросам, таким, как, например, борьба с терроризмом, и о поддержке контактов между народами и простыми людьми.