Боррелю поручат подготовить доклад по России

Участники саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 мая, в числе прочего рассмотрят стратегию в отношениях с Россией, а также поручат еврокомиссару по внешней политике Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях с Россией. В проекте документа по итогам саммита, сообщает EUROACTIVE, содержится осуждение «недавних противозаконных и провокационных действий России как в европейских странах, так и повсеместно», а также призыв к «единству» и «поддержке восточных партнеров».
На майском саммите европейские лидеры подтвердят приверженность пяти принципам, положенным в основу отношений с Россией. Речь идет о полном выполнении Минских соглашений, об укреплении отношений с бывшими республиками Советского Союза, об усилении сопротивления угрозам России, о выборочном сотрудничестве с Москвой по определенным вопросам, таким, как, например, борьба с терроризмом, и о поддержке контактов между народами и простыми людьми.
Жозеп Боррель подготовил похожий доклад в марте, но только об отношениях с Турцией, которые заметно ухудшились в последние годы.
Из опасений прослушки российскими спецслужбами президент Евросовета Шарль Мишель запретил участникам пользоваться в рабочей комнате мобильными телефонами и планшетами.
В Европе еще не забыли февральский визит главного европейского дипломата в Москву. В Брюсселе были очень недовольны поведением еврокомиссара, которого, как утверждают многие европейцы, в России унизили.
Европейские лидеры хотели обсудить отношения с Россией, достигшие по словам Жозепа Борреля «дна», еще в марте, но вмешалась пандемия, вспышка которой произошла на всем континенте.
В приглашении на саммит, разосланном Мишелем главам членов ЕС 21 мая, говорится: «Как договорено на видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Россия продолжает совершать противозаконные и провокационные действия и на территории членов ЕС, и за его пределами. Последним из них было составление в середине мая списка «недружественных государств», в который были включены Чехия и США, и ограничение численности персонала их посольствах, что вызвало критику со стороны Брюсселя».
Отношения между ЕС и Россией окончательно разладились после ареста и осуждения Алексея Навального, за которыми последовали санкции и контрсанкции, обвинений Праги в организации российскими спецслужбами двух взрывов на складах оружия в Чехии в 2014 году, а также возложения Брюсселем вины на Москву за обострение обстановки на российско-украинской границе.
Министры иностранных дел членов ЕС согласились, что следует ждать от России в преддверии сентябрьских выборов в Думу «провокаций» и «неприятных неожиданностей».
Отвечая на вопрос одного из журналистов о возможности расширения санкций против России, высокопоставленный европейский дипломат заявил, что ряд стран могут предложить ввести против России новые санкции.
Кроме России, на саммите ЕС предполагается обсудить и отношения с Великобританией, а также, не исключено, ситуацию на Ближнем Востоке. В связи с воскресной принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича возможны какие-то изменения в повестке работы саммита.