Дерипаска предсказал скорый конец эпохи нефти и газа

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска считает, что эпоха нефти и газа скоро закончится. По его мнению, отрасли предстоит заново «изобрести себя». Бизнесмен отметил, что Международное энергетическое агентство уже предостерегает от инвестиций в новые нефтегазовые проекты.

«Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят – переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но ещё и богаче», – написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

Он также напомнил, что по версии МЭА, к 2050 году спрос на уголь упадёт на 90%, на «чёрно золото» – на 75%. Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на 0,5% годовых. При этом в развитых странах стоимость затрат семьи на энергетику снизится с 2800 долл. до 2300 долл. Похожая ситуация, по его словам, ожидается также в развивающемся мире.

Ранее сообщалось, что Дерипаска прокомментировал слова главы Кабмина РФ Михаила Мишустина о том, что жадность отдельных бизнесменов привела к росту цен на продукты в стране.

«Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял», – сказал Дерипаска во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

По словам предпринимателя, бизнесменов интересует то, как будут регулировать вывод дивидендов за рубеж. При этом Дерипаска признал, что Мишустин высказал правильные мысли, при этом подчеркнув, что бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы. Кроме того, он призвал создать условия, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие российской экономики.

