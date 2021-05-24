Эксклюзивное интервью премьер-министра Черногории журналу «Эксперт»

В августе прошлого года в Черногории впервые за тридцать лет потерпела поражение Демократическая партия социалистов (ДПС), возглавляемая президентом Мило Джукановичем, руководившим страной на разных должностях с начала 1990-х. Последнее десятилетие правления Джукановича ознаменовалось не только многочисленными коррупционными скандалами, усилением криминала и репрессиями против оппозиции и инакомыслящих, но и резкой деградацией отношений с Россией и Сербией.

В 2014 году Подгорица сразу же присоединилась к антироссийским санкциям, а в 2016-м обвинила Москву в причастности к якобы имевшей место попытке «госпереворота» в день парламентских выборов, на которых ДПС, несмотря на все фальсификации и подкуп избирателей, едва не потерпела поражение. Тогда против лидеров главной оппозиционной политической силы — блока «Демократический фронт» — Андрии Мандича и Милана Кнежевича, последовательно выступавших за сближение с Россией и против вступления страны в НАТО, были заведены уголовные дела за «попытку свержения Джукановича» якобы под руководством «агентов ГРУ». Они даже были осуждены на пять лет тюрьмы судом первой инстанции, правда, процесс за отсутствием каких-либо доказательств скатился в фарс. В начале февраля 2021 года фигуранты дела были оправданы апелляционным судом.

Последней каплей в чаше народного негодования стало принятие так называемого закона о свободе вероисповедания, который фактически был направлен против Сербской православной церкви (СПЦ): ее имущество должно было перейти в параллельное пользование раскольнической Черногорской православной церкви, продвигаемой Джукановичем. Он очевидно недооценил сакральность СПЦ для большинства граждан: Черногорию несколько месяцев сотрясали массовые протестные крестные ходы под лозунгом «Не отдадим святыни!», на которые порой выходила одновременно четверть взрослого населения страны. Это также вынудило СПЦ активнее включиться в политическую жизнь: Черногорско-Приморская митрополия согласилась оказать поддержку крупнейшей оппозиционной коалиции, собранной вокруг «Демфронта», — но при условии, что ее возглавит предложенный ею человек.

Такой личностью стал профессор факультета машиностроения Здравко Кривокапич, далекий от политической жизни и получивший некоторую известность только благодаря активному участию в общественном движении в поддержку СПЦ «Не отдадим Черногорию» — он был одним из его основателей. Лидер «Демфронта» Мандич уступил Кривокапичу свое первое место в списке коалиции «За будущее Черногории», и в целом эффект «нового лица» сработал: политсила набрала наибольший процент голосов среди оппозиции и вместе с другими двумя объединениями — «Мир — наша нация» (Алекса Бечич) и «Черным по белому» (Дритан Абазович) — впервые за три десятилетия смогла потеснить ДПС.

Но несмотря на все пророссийские и просербские заявления Кривокапича во время предвыборной кампании, после победы он подписал коалиционное соглашение, где одними из ключевых условий стали сохранение прозападного курса страны и выполнение всех международных обязательств, взятых предыдущим правительством. Более того, по настоянию западных дипломатов к участию в правительстве не были допущены представители «Демфронта» ввиду их пророссийскости. Для этого был выдвинут концепт «экспертного правительства» без политиков. Правда, вице-премьером в нем стал как раз лидер блока «Черным по белому» (получившего всего 6% голосов) албанец Дритан Абазович, занимающий откровенно прозападную позицию.

Став премьер-министром страны, Кривокапич вскоре полностью дистанцировался от поддержавшего его «Демократического фронта», обвинив его в подотчетности Белграду, который якобы использует его в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела Черногории. В то же время премьер стал активно прислушиваться к регулярным «рекомендациям» дипломатов ведущих стран Запада по вопросам внутренней и внешней политики, а «Демфронт» остался в одиночестве со своим требованием отменить антироссийские санкции.

Здравко Кривокапич любезно согласился встретиться с нашим корреспондентом и ответил на все острые вопросы.

«В момент победы 30 августа была попытка нас провозгласить… не знаю, как будто мы прилетели с Марса. Уже 1 сентября у нас была ясная позиция по этому вопросу — нам угрожала огромная опасность, что те, кто проиграл выборы (ДПС, партия президента Мило Джукановича. — «Эксперт») объявят нас какими-то «марсианами». В этот момент мы должны были определиться, что с этим делать, и мы выступили с абсолютно проевропейской позицией — ведь Черногория закрыла все главы (переговорного досье о вступлении в ЕС. — «Эксперт»), и было бы нетактично и практически невозможно пойти другим путем.

Меня застала врасплох одна фраза вашего уважаемого министра иностранных дел [Сергея Лаврова]— одного из самых выдающихся дипломатов в мире, — высказанная мне в одном из наших разговоров: «Мы ожидаем от вас, что вы перейдете от слов к делам». Я ему ответил, что я никому ничего не обещал и все это может относиться к предыдущему правительству. Ведь у меня не было никаких контактов — я просто сидел в своем кабинете (профессора машиностроительного факультета. — «Эксперт»), занимался преподаванием и ни о чем подобном не размышлял: мое появление в политике связано с моим отношением к Сербской православной церкви и стремлением ее защитить в тот момент. Иногда подобное взаимное недопонимание создает ненужный разрыв», – говорит Здравко Кривокапи.

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