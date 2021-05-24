Эксперт рассказал о любимых телефонных номерах мошенников

Телефонные мошенники, стремясь вызвать у потенциальных жертв, как можно больше доверия, подбирают номера, идентичные с номерами телефонов реальных учреждений, в частности, официальные банковские колл-центры, рассказал руководитель отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

«Мошенники чаще всего подбирают номера, очень похожие на оригинальные телефоны, с которых звонят из банков. Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк», - рассказал эксперт. Он обратил внимание, что подобные номера отличаются от реальных всего на одну цифру. Он отметил, что преступники могут использовать все цифры учреждения, но только поменять их местами.

«Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация», – добавляет Сизов.

Таким образом, продолжил специалист, мошенничество начинается еще до момента начала телефонного разговора, - сначала на потенциальную жертву действует «визуальный обман». Также преступники с помощью современных компьютерных технологий научились маскировать свой телефон под любой номер, кроме оригинальных номеров банковских колл-центров, которые нельзя повторить.

Столь широкие масштабы телефонного мошенничества стали возможными из-за того, что современные технологии не требуют регистрации номера или выкупа его у абонента, резюмировал Сизов.

