«Газпром-медиа» стал владельцем 70% создателя мультсериала «Дракоша Тоша»

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о покупке 70% компании ООО «ТойРой Медиа» - создателя и владельца мультсериала «Дракоша Тоша» и детского контента для всех медиасред. Планируется, что в группу холдинга «Кино. Интернет. Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция» войдет команда «ТойРой Медиа».

«Газпром-медиа» вместе с большей частью компании приобрел и эксклюзивные права на анимационные проекты «ТойРой Медиа», в том числе на «Дракошу Тошу». Также холдинг заключил с шоураннерами, креативными продюсерами, художниками-постановщиками компании эксклюзивные договоры. В настоящее время данные специалисты в области создания детского контента работают над десятью новыми проектами для детей, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Сделка позволит усилить позиции «Газпром-медиа» в нише анимационного медиапродукта для детской и семейной аудитории, считает гендиректор ГПМ Александр Жаров. Он подчеркнул, что данная область не была представлена в холдинге собственными творческими ресурсами.

«В сегменте детской анимации мы видим большой коммерческий потенциал в дистрибуции и перспективы в развитии лицензионной продукции», - сообщил руководитель. Он также отметил, что компания будет и дальше укреплять социальную функцию в производстве правильного и безопасного детского контента.

