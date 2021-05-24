Греф: роботы убьют ненужные профессии

Новейшие технологии уже сегодня оказывают сильное влияние на рынок труда, заявил президент Сбербанка России Герман Греф. И те, кто об этом не задумаются сейчас, в будущем могут остаться без работы. Люди должны быть готовы потерять ее из-за роботизации и выбирать другие профессии, передает Finmarket его слова.

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Хотя появление технологий искусственного интеллекта приводит к созданию большого количества рабочих мест, многие участники рынка труда потеряют прежнюю работу, говорит Греф.

«Такое опасение присутствовало всегда. В течение всей истории человечества, — напомнил он в ходе марафона "Новое знание". — Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Прогресс неумолим. Это все равно произойдет».

Поэтому государство и крупные корпорации должны создавать условия для переобучения специалистов, считает Греф. Он уверен: первая задача в этом плане — информировать людей о том, что такое будущее наступит, чтобы это не случилось в один день. В мире 250 млн водителей, и когда будет полностью адаптировано, разрешено пятое поколение самоуправляемых автомобилей, эти 250 миллионов потеряют работу. И объявить им об этом нужно сегодня, уверен глава Сбера. Чтобы относительно молодые люди, поняв это, уже сейчас начали задумываться о том, чем им заниматься.

Таксистам и дальнобойщикам — приготовиться

Современное развитие общества, производства и экономики как в нашей стране, так и во всем мире неизбежно ведет к утрате некоторых профессий уже сейчас, признает советник генерального директора компании «Стройком» Сергей Каримов.

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Роботизация производственных процессов и автоматизация умственного труда за счет развития искусственного интеллекта и новых технологий открывает перед людьми большие перспективы, уверен он. Замена человека машиной при выполнении рутинных задач позволяет человеку уже сейчас погрузиться в творческий процесс и решать задачи более сложные — здесь Герман Греф абсолютно прав, считает Каримов.

Подобные этапы человечество проходит регулярно, напоминает он. Достаточно вспомнить Генри Форда, который в 1913 году запустил свой первый сборочный конвейер для выпуска модели Ford T и коренным образом трансформировал производственный процесс. А сегодня «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили: это повлечет за собой как создание новых рабочих мест (например, для робототехников), так и сокращение, а то и вовсе исчезновение таких профессий как водитель такси или дальнобойщик.

«Мы даже не задумываемся, например, о том, какими темпами на полках супермаркетов растет обилие пищевой продукции, — говорит Каримов. — Только за период с 2019 по 2020 г. производство, скажем, молока выросло на 2,7% и, по данным Росстата, достигло 32,2 млн тонн. Такие объемы невозможно получить без замены ручного труда на высокотехнологичные процессы».

Конечно, оговаривается эксперт, роботизация не способна повлиять на некоторые отрасли — во всяком случае сейчас. Кроме того, подать в суд на робота, чтобы привлечь его к ответственности за сорванную или некачественно выполненную работу, невозможно на законодательном уровне. А значит, для повсеместного внедрения искусственного интеллекта и роботизации в повседневную жизнь общества нужны изменения в законодательной базе, а это тоже потребует времени, отмечает Каримов.

Тем не менее, работникам отраслей, наиболее подверженных внедрению искусственного интеллекта, стоит задуматься уже сейчас о смене профессии и жизненных приоритетов, заключает эксперт. Необходимо осваивать новые навыки, используя для этого все возможности современного мира (например, онлайн-обучение). Если вы понимаете, что в вашей отрасли техника уже начала замещать некоторые позиции — пусть даже за рубежом — то в Россию это тоже рано или поздно придет. И даже если это случиться не завтра, а в обозримом будущем, готовиться к такому будущему нужно уже сейчас.

В России за 10 лет исчезнет половина рабочих мест

Безусловно, роботизация и автоматизация труда — давно не фантастика, соглашается генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Специализированные программы и аутстаффинг уже сейчас снижают спрос на бухгалтеров, кадровиков, отделы документооборота. Искусственный интеллект подхватывает задачи служб поддержки, а совсем скоро, в грядущую пятилетку, начнется экспансия роботов и в сервисы мобильности.

В будущем же, с развитием технологий, этот тренд закономерно продолжит развиваться, уверена аналитик. Эксперты РАНХиГС утверждают, что через десять лет в России будет роботизировано 20,1 млн рабочих мест (почти половина из занимаемых официально трудоустроенными россиянами). А к 2030, по данным McKinsey Global Institute (MGI), лишними из-за автоматизации станут 400 млн человек — это 15% всех рабочих мест в мире.

Однако, считает Ускова, время начинать войну против машин пока не пришло. Согласно докладу Future of Jobs, опубликованному недавно Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), новые технологии не только уничтожат 85 млн рабочих мест, но создадут взамен 97 млн новых. Правда, появляться эти рабочие места будут значительно медленнее, чем исчезать старые.

Более всего в ближайшую пятилетку будут востребованы специалисты по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, а также по автоматизации, уверена Ускова. А вот на специалистов по вводу данных, секретарей, бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков спрос упадет. При этом люди, занятые низкоквалифицированным и низкооплачиваемым рутинным трудом, будут терять работу медленнее остальных, поскольку роботизировать их труд — дело дорогое и с точки зрения экономики невыгодное. Но в разрезе 20—30 лет и их время настанет.

Поэтому сейчас действительно самое время для многих задуматься о смене карьерного вектора. А государству и крупному бизнесу, как одним из главных выгодоприобретателей цифрового перехода и роста производительности труда, следует наращивать инвестиции в развитие кадров и программы профессиональной переподготовки.