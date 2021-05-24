Курс доллара: рубль лишится фактора поддержки

Рубль уверенно завершил прошедшую рабочую неделю, сумев укрепиться в обеих парах, отыгрывая позитив от встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Несмотря на то, что в ходе общения в Рейкьявике им пока не удалось договориться о саммите между президентами двух стран, они дали понять, что вскоре он всё-таки состоится.

Кроме то и Блинкен, и Лавров выразили удовлетворённость от прошедших переговоров. Это, что вполне понятно, увеличило спрос глобальных игроков на рисковые активы. Также в пятницу вернулись к росту котировки «чёрного золота».

Данные факторы позволили рублю закрыть торги 21 мая в плюсе к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск на Мосбирже курс доллара составлял 73,49 руб., а курс евро – 89,50 руб. Таким образом, за неделю «американец» подешевел сразу на 51 коп., а «европеец» – на 33 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль лишится фактора поддержки

Однако не все эксперты позитивно оценили прошедшие достижения нашей валюты. Так, Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», напомнив, что в паре с долларом за неделю рубль укрепился примерно на 0,7%, подчеркнул, что в целом этот результат можно считает средним на общем фоне динамики других валют сегмента EM.

«В начале начавшейся недели национальная валюта продолжит получать помощь на локальном рынке от налогового периода, однако с его окончанием рубль лишится одного из факторов поддержки, что негативно скажется на курсовой динамике», – предположил эксперт.

Спокойно оценивает перспективы российской валюты и Богдан Зварич из Промсвязьбанка, который предположил, что в ближайшей перспективе паре доллар-рубль не хватить сил для закрепления ниже отметки в 73,00. При этом, то что эта пара сохранит позиции в нижней половине коридора 73,00-75,00 он не сомневается.

Среди основных факторов поддержки эксперт назвал мировые цены на «чёрное золото». По его мнению, при стоимости нефти марки Brent по 68,00-70,00 долл. за баррель «деревянный» может протестировать отметку в 73,00 руб.

«Но вот уйти ниже этого уровня паре доллар-рубль вряд ли получится. Против этого может сыграть ухудшение аппетитов иностранных инвесторов к риску, если выходящая в четверг-пятницу статистика по экономике США будет хуже прогнозируемой», – пояснил Зварич.

Между тем Олег Кочетков из МТС-Банка отметил значительно улучшившийся геополитический фон вокруг нашей страны. Он напомнил, что не только новости о возможной встрече Джо Байдена и Владимира Путина позитивно влияют на инвесторов, но и появившаяся на прошлой неделе информация, что наш президент может провести саммит также со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 20 мая глава «самостийной» заявил о начале подготовке к встрече с Путиным. По данным украинского информационного агентства УНИАН, Зеленский рассказал, что в настоящее время начались переговоры между офисом президента и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле.

В Кремле это подтвердили. По словам, Дмитрия Пескова, контакты по встрече Путина и Зеленского в настоящий момент действительно идут.

«Уже есть определённые наброски возможных тем к обсуждению. Однако процесс продвигается очень непросто. Есть пока наброски широкими мазками, которые скорее концептуальные, а не предметные», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Кочетков считает, что даже появление незначительных «мазков» в этом вопросе, улучшает геополитический фон вокруг нашей страны. А такие сигналы очень чётко улавливают инвесторы, которые начинают проявлять интерес к риску. Также поддерживает рубль нефть.

«Всё это позволяет надеяться на то, что и на предстоящей неделе пара доллар-рубль продолжит укрепляться, оставшись в нижних границах коридора 72,50-74,50. Правда, многое в курсовой динамике, помимо геополитики будет зависеть от статистки из США - она появится ближе к концу недели», – заявил он.

В свою очередь Александр Купцикевич из FxPro отметил, что все последние недели рубль планомерно укрепляется на фоне снижения санкционного давления и благодаря стабильному спросу на риск со стороны глобальных игроков.

«В условиях восстановления мировых экономик и ослабления коронавирусных ограничений инвесторы ищут не только безопасность, но и доходные активы, что позволяет рублю прибавлять за счёт высокого дифференциала процентных ставок в США и странах Старого Света. При этом наша валюта пользуется тем фактом, что долговые инструменты и депозиты обещают принести существенно больше, чем «зелёные» под подушкой», – подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что возможный уход пары доллар-рубль ниже 72,50 будет означать слом уже укрепившейся тенденции, которая была сформирована вместе с антироссийскими санкциями.

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