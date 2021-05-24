Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус в России

Глава верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус в нашей стране. Как подчеркнула она, предотвращение третьей волны пандемии зависит от самих граждан.

«Необходимо вести разъяснительную информационную работу, объяснять людям, что вакцинация – это единственный способ окончательно победить коронавирус, добившись общенационального иммунитета», – цитирует спикера Совфеда РИА Новости.

При этом Матвиенко призвала россиян взять пример с президента Владимира Путина и также, как и он пройти вакцинацию от COVID-19.

«Всем надо сделать прививку от коронавируса и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было свободно передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь. Здесь надо слушать врачей, надо слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 8 406 инфицированных коронавирусом. За всё время пандемии в стране зафиксировано в общей сложности 5 009 911 случаев COVID-19.

За последние 24 часа из российских больниц выписаны 6 450 человек, всего успешно перебороли ковид 4 624 212 россиян. Скончались от инфекции 118 801 пациентов, из которых 319 человек умерли за последние сутки.

По числу заболевших лидирует Москва. Здесь за сутки выявили ещё 2 487 случаев коронавируа, 59 человек умерли, 1 730 – выздоровели. На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург (+851), на третьем Московская область (+766). В пятерке также Ростовская область (+194) и Воронежская область (+142).

