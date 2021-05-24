Михаил Мишустин дал поручения правительству по результатам своего отчета в Думе

По результатам состоявшегося 12 мая ежегодного отчёта правительства в Госдуме и его обсужденгия с депутатами, председатель правительства Михаил Мишустин 24 мая утвердил список поручений министерствам и ведомствам по вопросам, напрямую касающимся уровня жизни граждан.
Минздраву и Минфину поручено выделить не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей — на помощь тем, у кого диагностирована новая коронавирусная инфекция, сообщает сегодня, 24 мая, сайт правительства РФ.
Они же должны до 28 мая подготовить проект акта о выделении средств на завершение объектов ряда строящихся больниц и диспансеров в регионах, чьё финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.
Минтруд и Минфин обязаны до 21 мая составить распоряжение о выделении из резервного фонда 9,58 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе креслами-колясками, протезами, специальными ортопедическими изделиями.
Минпромторгу поручено до 15 июля проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, а до 2 августа — утвердить отраслевые планы импортозамещения.
Михаил Мишустин также поручил Минфину и Минэкономразвития до 21 июня проработать вопрос, как лучше мотивировать регионы наращивать доходы собственных бюджетов.
На опережающее строительство дорог дополнительно направят 100 млрд рублей. Такое поручение со сроком до 10 июня дано Минфину.
Вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено до 1 июля создать специальную рабочую группу с участием сенаторов и депутатов, а Минстрою — продолжить работу по совершенствованию правовых норм, уточняющих юридический статус апартаментов.
Минфин, Минприроды и Минэкономразвития должны до 18 июня разработать норму об исключении штрафов за нанесение ущерба окружающей среде из налогооблагаемой базы. Как подчеркнул Михаил Мишустин, эти затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. «Это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идёт, по сути, за счёт простых граждан. Так быть не должно», — отметил он.
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Ростуризму поручили обеспечить участие представителей правительства в мероприятиях, посвященным развитию туризма, которые проводит Госдума.