Михаил Мишустин дал поручения правительству по результатам своего отчета в Думе

По результатам состоявшегося 12 мая ежегодного отчёта правительства в Госдуме и его обсужденгия с депутатами, председатель правительства Михаил Мишустин 24 мая утвердил список поручений министерствам и ведомствам по вопросам, напрямую касающимся уровня жизни граждан.

Минздраву и Минфину поручено выделить не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей — на помощь тем, у кого диагностирована новая коронавирусная инфекция, сообщает сегодня, 24 мая, сайт правительства РФ.