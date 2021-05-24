Цена на нефть растет после публикации PMI еврозоны

Мировые цены на нефть растут утром 24 мая на фоне перспектив увеличения спроса, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, который был опубликован накануне.

По состоянию на 7.40 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле выросла на 0,57%, достигнув отметки $66,82, августовские фьючерсы данной марки подорожали на 0,54%, до $66,71. Июльские фьючерсы на WTI росли минутами на 0,49%, до $63,89 за баррель.

Публикации сильных статданных PMI по еврозоне позволили ценам на нефть показывать стабильную положительную динамику. Участники рынка оценивают перспективы роста спроса на сырье, поскольку композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, в мае показал максимальный рост за три года с 53,8 пункта в апреле до 56,9 пункта в мае. Данный показатель пока является предварительным и до конца месяца, по оценкам аналитиков, может еще подрасти.

По мнению аналитиков Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal, цены на сырье растут, отчасти из-за опубликованных положительных данных PMI из Европы, которые предполагают краткосрочное повышение спроса.

