Прогноз погоды: температурные качели и климатическая чехарда – синоптики о погоде в июне

Никогда такого не было и вот опять – синоптики ещё совсем недавно обещали нам в июне холодную погоду, дожди, мало приятного в целом и общем. Но сейчас выдают совершено иной прогноз, в котором предупреждают о климатической чехарде. Вряд ли они имеют в виду одноименную детскую игру, но смысл тот же: столбики термометров будут скакать из тепла в холод и обратно, а ливневые дожди и грозы станут сменяться засушливыми периодами.

Понятно, что при таком раскладе ничего хорошего с точки зрения погоды ждать не приходиться. Особенно будет тяжело метеозависимым и пожилым людям, остро реагирующим на изменение атмосферного давления, а оно, понятное дело, будет скакать и довольно сильно. Так что же нам ждать-то от первого летнего месяца?

Прогноз погоды на июнь 2021 в регионах Центральной России

В регионах Центральной России всё не слишком радужно. По прогнозу синоптиков, здесь местных жителей как раз ждёт та самая климатическая чехарда. Так, в Белгороде июнь начнётся с плюс 17-18, переменной облачности и дождей. Но такая погода простоит всего пару дней, после чего сменится на солнечную с температурным фоном в плюс 25, но всего на одни сутки. Потом опять откат всего к плюс 20 и ливням. И так на протяжении всего июня.

В Брянске будет примерно также, но холоднее. Почти все дни пасмурно, солнца мало, дожди через два дня на третий, скачки правда небольшие - от плюс до плюс 22 и обратно. Во Владимире ещё прохладнее, так что здесь прогноз о холодном июне подтверждается, а прыгать столбики термометров будут незначительно: на два-три деления от плюс 18 до плюс 20. Осадков синоптики обещают очень много. То же самое ждёт Воронеж, Иваново (правда тут холоднее - около плюс 17-18 весь месяц), везде дождь, пасмурно и температурные качели.

Погоды в июне 2021 Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве начало месяца будет умеренно прохладным. Если 1 июня нам обещают плюс 16-18 и осадки, то 2 июня воздух может остыть до плюс 12-14, возможны грозы, молнии и сильный ветер. Зато 3 июня вновь выглянет солнышко и воздух прогреется до плюс 20 в дневные часы, правда на утро 4 числа снова пойдёт дождь, который согласно прогнозам синоптиков, продлится минимум три дня, а после – снова солнце.

И такая дребедень целый месяц: от плюс 18 до плюс 22, то переменная облачность, то дожди, то ветер, то полный штиль. Чехарда климатическая, которая обещана нам синоптиками будет продолжаться минимум до начала июля, а стабильного тепла ожидать в начале лета не стоит.

Прогноз погоды на июнь 2021 в Поволжье

В Поволжье в июне, по прогнозу синоптиков, будет где-то теплее, где-то холоднее, но регион хоть немного отдохнёт от майской жары. Проблема одна – злющие комары, которые проснулись и атаковали города и веси со страшной силой. Для них такая погода с климатическими качелями только в радость.

В Башкирии начало лета выдастся холодным, не таким как в Москве, но 1 и 2 июня ознаменует просадка дневных температур до плюс 16. После столбики термометров просто подпрыгнут вверх за одну ночь до плюс 25, и такая погода с резкими подъемами почти до плюс 30 простоит до конца первой декады, когда снова произойдёт очередной скачок вниз. Середина месяца будет прохладной – около плюс 22-23, возможны осадки.

В Татарстане первые два дня июня будет ещё холоднее, чем в Москве – плюс 11, гроза, ливень. А потом также качели, благодаря которым с 3-4 числа градусники выйдут на показатели плюс 25-27. Затем снова рухнут вниз, где-то к числу 12-15 воздух остынет до плюс 18-20, со второй половины месяца ожидается много дождей.

Холодно июне будет в Прикамье – 1 и 2 числа здесь всего плюс 8. После чего температурный маятник качнётся в сторону тепла – до плюс 20. При этом прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер.

Прогноз погоды на июнь 2021 в Крыму и Краснодарском крае

А вот в Крыму в начале лета всё будет на удивление ровно. Небольшое похолодание в первые два июньских дня, а потом потепление – в среднем по полуострову до плюс 23. Вода в море будет пока прохладной, хотя можно немного позагорать. Солнечных дней ожидается прилично согласно, но и без дождей не обойдётся.

На курортах Кубани будет прохладно и дождливо в начале первого летнего месяца: всего плюс 22, сильные грозы, возможен град. После 10 июня станет теплее – плюс 23-25, два-три дня осадки, пара дней солнечных и так весь месяц. Примерно такая погода ждёт почти все курорты Краснодарского края, в том числе и Сочи, хотя осадков там обещают больше, а температурный фон чуть ниже.

Погода в Санкт-Петербурге в июне 2021

В Санкт-Петербурге в июне будет холодно и очень мокро. Особой климатической чехарды тут пока не обещают: начало месяца сплошные осадки без всяких просветлений и солнца. Градусники днём покажут плюс 14-15. И такая погода простоит всю первую неделю – дожди затяжные, тучи низкие.

Ближе к 10-12 июня станет немного теплее (плюс 18), а ливни начнут перемежаться просто с пасмурными днями. Но настоящего летнего тепла ждать от питерского июня ждать совсем не стоит.

Вот такую погоду нам обещают синоптики в первом месяце календарного лета. Судя по всему, ничего хорошего ждать не приходится – остается лишь доставать зонтики и резиновые сапоги, да вспомнить куда положили лёгкие куртки-ветровки.

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