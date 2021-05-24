Reuters передает, что ICAO получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Западные политики обвинили Беларусь 24 мая в государственном пиратстве, равносильном «военному акту», пишет агентство.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании лайнер, однако сообщение не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Ресурс был признан в Белоруссии экстремистским. После посадки самолета журналист был арестован. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Страны Запада резко осудили Минск за данную акцию, Евросоюз практически сразу после задержания Протасевича обещал ввести санкции в отношении белорусских властей. В частности, Литва заявила о намерении запретить международные полеты над Белоруссией и призвала другие европейские страны работать в этом направлении. Латвийская авиакомпания airBaltic уже отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

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