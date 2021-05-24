Рогозина не впечатлила беседа Маска с российскими студентами

Дмитрий Рогозин – генеральный директор «Роскосмоса» – признался, что его не впечатлила беседа главы SpaceX и Tesla Илона Маска с российскими студентами. По его мнению, она была несодержательной.

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал нашим студентам, – цитирует Рогозина РИА Новости. – Скорее, это был такой «эффект вау», когда все неожиданно увидели заморского гостя, очень популярного человека.»

При этом он ещё раз подчеркнул, что в целом, говорить о какой-то содержательной беседе очень сложно. Несмотря на это Рогозин признался, что к деятельности Маска относится уважительно. Прежде всего, речь идёт о его компании SpaceX.

«Но я бы хотел, чтобы на такие форумы приглашались и отечественные представители, так как удивлять нас американскими технологиями, никакого смысла нет. У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их Россия знала также, как и Маска.»

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи Владимира Путина и Илона Маска.

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном общении американского инженера Маска и президента Путина.

Напомним, Илон Маск в ходе общения по видеосвязи с участниками марафона «Новое знание», заявил, что его компания Tesla, у которой сейчас нет сервисных центров в РФ, в скором времени может выйти на российский рынок.

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — сказал Маск.

Он подчеркнул, что на сегодня все производственные мощности Tesla сосредоточены в США и Китае, однако компания рассматривает расширение географии.

«Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию», – резюмировал Маск.

