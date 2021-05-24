Россияне готовятся к путешествиям на автомобилях и закупают запчасти

Так, все запчасти, неисправность которых может повлечь за собой фатальные поломки и ДТП, стали продаваться гораздо лучше, нежели в аналогичный период прошлого года. В то время как детали для тюнинга упали в спросе на 10%. Кузовные составляющие остались примерно на уровне прошлого года.

"30 процентов - это показательно. Подобный тренд мы связываем в первую очередь с пандемией и закрытыми границами, что повлекло за собой спрос на внутренний туризм и кратный рост цен на авиа и жд билеты, которые подчас достигает в 2-3 раза. Для большинства людей путешествия теперь стали возможны только на автомобиле. С учётом размеров нашей страны, путешествия, в том числе на Юг - это в основном путешествия на большие расстояния, вот почему вопрос о подготовке автомобилей встал даже для той категории граждан, которые раньше, образно, ездили до «первого стука» и только потом начинали обслуживать своё транспортное средство. Получается, интересный момент: сейчас людям выгоднее просто отремонтировать автомобиль и уехать в тот-же Крым на машине, нежели копить деньги на самолет. Это будет дешевле. Однако экономия на кузовных деталях, появившаяся в прошлом году, в этом – сохраняется. Так что полноценно пока восстанавливать свои машины автовладельцы не готовы. Другими словами, в период пандемии владение личным автомобилем снова доказало свою необходимость, а его содержание - важным пунктом расходов на семью", – комментирует президент Autodoc.ru, Владислав Соловьев.

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