Российские дипломаты впервые за время пандемии смогли покинуть пределы Пхеньяна

Власти КНДР впервые за полтора года карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, разрешили сотрудникам российской дипломатической миссии в Пхеньяне выехать за пределы столицы, сообщило посольство РФ в народной республике.

«В прошлые выходные группа сотрудников посольства впервые за полтора года отправилась в путешествие за пределы Пхеньяна: корейская сторона разрешила посещение бальнеологического курорта Рёнган, который расположен в 20 км от города Нампхо в уезде Ончхон», - говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

Дипломатам, покинувшим КНДР вместе с семьями пришлось добираться домой 32 часа на поезде, 2 часа на автобусе и больше километра на дрезине. На границе с Россией дипломатов встречали сотрудники МИД РФ.

Жесткий карантин был введен в республике в январе 2020 года. Страна, где по официальным данным не выявили ни одного случая заражения коронавирусом с начала пандемии, полностью закрыла границы, изолировавшись от внешнего мира.

В феврале международный механизм COVAX сообщил, что в КНДР будет направлено почти 2 млн доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, ожидается, что 1,7 млн доз будет поставлено в республику до конца мая текущего года.

