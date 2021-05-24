Курс доллара: рублю определили коридор на неделю

Курс доллара вырос к рублю на торгах в понедельник. Доллар/рубль открыл торги на уровне 73.64 , а евро открылся на 89.59 . К 17:00 доллар вырос и достиг уровня 73.69 рубля, евро при этом повысился до 90.06 рубля. Индекс доллара DXY за тот же период с 89,77 пункта поднялся до 90,02 пункта.

«На старте сессии рубль испытал кратковременное снижение из-за небольшого ухудшения внешнего фона. Однако затем глобальные площадки и нефтяные цены возобновили рост, вызвав умеренное укрепление российской валюты. В начале дня мировые рынки находились под давлением, но быстро перешли к росту. Нефть также демонстрирует восходящую динамику на фоне угрозы урагана, который может пройти по территории Мексиканского залива, где сосредоточено нефтяное производство»,- комментирует ситуацию с рублем аналитик БКС Дмитрий Бабин.

В краткосрочной перспективе диапазон колебаний рубля составит 73.4 — 73.8 в паре с долларом и 89.5 — 90.2 в паре с евро.

В свою очередь аналитики Промсвязьбанка указывают на позитивные факторы для рубля на этой неделе.

"На предстоящей неделе ожидаем, что национальная валюта будет торговаться в диапазоне 73,0 – 74,0 за доллар. Позитивным фактором для рубля выступает ослабление геополитических рисков на ожиданиях встречи президентов США и России, а также рост спроса на валюты развивающихся стран по мере восстановления мировой экономики. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБР на заседаниях в июне-июле также должно оказать поддержку рублю на горизонте ближайших нескольких месяцев. При этом завершение налогового периода и снижение нефтяных цен, скорее всего, окажут умеренное давление на курс рубля", - отмечают аналитики банка.

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