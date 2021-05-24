РЖД планируют запросить из ФНБ до 175 млрд руб. под вывоз угля из Якутии

ОАО «Российские железные дороги» предполагают на четверть профинансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) проект по модернизации Байкало-Амурской магистрали, по которой будет вывозиться уголь из Якутии, передает «Интерфакс».

«Мы направили в Минтранс и правительство предварительные материалы по проекту для рассмотрения. Параллельно дорабатываем цифры», - сообщил на брифинге генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Он уточнил, что окончательная стоимость проекта будет зависеть от затрат на электроэнергию.

«Проект с тепловозной тягой обойдется в 350 млрд, а с электрификацией путей - в более 700 млрд», - добавил руководитель, который также рассказал про другие варианты финансирования данного проекта.

«Пока - "прямой" вариант - порядка 25% средств ФНБ. Было сказано: из средств фонда - 25%. Может быть, в процессе проговорим еще какие-то варианты совместных действий», - сообщил Белозеров, отметив, что пока окончательного решения нет.

По его словам, РЖД пока планирует запросить из ФНБ 88-175 млрд руб. На объекте уже начался отвод территории, а весь процесс займет 4-5 лет, - до 2026-2027 года, заявил глава монополии.

