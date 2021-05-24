Самозанятым предложено разрешить торговать, лечить и лечиться

Займи себя сам

Сейчас самозанятые не имеют права заниматься перепродажей товаров, то есть, собственно, торговлей (исключая предметы, бывшие в употреблении). «Внутри» этого ограничения еще одно: на реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Плательщики ПНД не наделены правом заниматься медицинской деятельностью, или же — перевозкой пассажиров легковым такси: нет и запрета, однако право на получение соответствующих лицензий имеют либо организации, либо индивидуальные предприниматели.

Борис Титов считает, что основных ограничений — отсутствия наемных работников и планки дохода не выше 2,4 млн рублей в год достаточно, прочие же, установленные уже в правоприменительной практике, только снижают темпы «обеления» рынка труда в России. Об этих предложениях, содержащихся в докладе бизнес-омбудсмена президенту, сообщило агентство ТАСС.

Оно также цитирует общественного омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марину Блудян, готовившую материалы доклада: самозанятые «заметно ущемлены в социальном плане, в частности у них нет возможности добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования». Из-за этого, они оказываются незащищенными при болезни, им не оплачивается декретный отпуск.

Действительно, о том, что «самозанятые граждане не подлежат регистрации в Фонде в качестве страхователей», говорится на сайте ФСС со ссылкой на часть 3 статьи 2 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» Объясняется это тем, что физические лица, «применяющие специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” (самозанятые граждане)» там «не поименованы». Это не удивительно, закон 255-ФЗ принят в 2006 году, режим самозанятости появился в 2018-м. Сейчас речь идет о том, чтобы внести в законодательство соответствующие изменения.