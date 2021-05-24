Самозанятым предложено разрешить торговать, лечить и лечиться

Займи себя сам
Сейчас самозанятые не имеют права заниматься перепродажей товаров, то есть, собственно, торговлей (исключая предметы, бывшие в употреблении). «Внутри» этого ограничения еще одно: на реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Плательщики ПНД не наделены правом заниматься медицинской деятельностью, или же — перевозкой пассажиров легковым такси: нет и запрета, однако право на получение соответствующих лицензий имеют либо организации, либо индивидуальные предприниматели.
Борис Титов считает, что основных ограничений — отсутствия наемных работников и планки дохода не выше 2,4 млн рублей в год достаточно, прочие же, установленные уже в правоприменительной практике, только снижают темпы «обеления» рынка труда в России. Об этих предложениях, содержащихся в докладе бизнес-омбудсмена президенту, сообщило агентство ТАСС.
Оно также цитирует общественного омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марину Блудян, готовившую материалы доклада: самозанятые «заметно ущемлены в социальном плане, в частности у них нет возможности добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования». Из-за этого, они оказываются незащищенными при болезни, им не оплачивается декретный отпуск.
Действительно, о том, что «самозанятые граждане не подлежат регистрации в Фонде в качестве страхователей», говорится на сайте ФСС со ссылкой на часть 3 статьи 2 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» Объясняется это тем, что физические лица, «применяющие специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” (самозанятые граждане)» там «не поименованы». Это не удивительно, закон 255-ФЗ принят в 2006 году, режим самозанятости появился в 2018-м. Сейчас речь идет о том, чтобы внести в законодательство соответствующие изменения.
Уже скоро год, как все российские регионы могут вводить у себя этот налоговый режим. В конце марта 2021 года ФНС им воспользовалось 2 млн человек (по данным ФНС), ежедневно их число возрастает более чем 5 тысяч.
Бюджет ждет от самозанятых только 4% суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.
Институт самозанятых — важная история в нашей стране, отмечает директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк. Если на государственном уровне снимут ограничения по роду деятельности, то количество самозанятых существенно вырастет, что, конечно, повлечет «обеление» рынка труда. Но здесь нужно понимать, что квоты вводились не просто так. Поэтому этот шаг стоит тщательно обдумать: особенно для таких сфер деятельности как медицина и перевозки, говорит он.
Если обратиться к перевозкам, то большинство юридических лиц (ООО или ИП), которые нанимают водителей такси, подключая их к различным агрегаторам (это может быть «Яндекс.такси» и т.п.), доступ таксистов к оформлению самозанятости может слегка отбросить назад. Теряется выгода. Для водителей, наоборот, — это шаг навстречу большему заработку при абсолютной безопасности перед законом, полагает эксперт.
Если говорить про другие отрасли: для компаний, которые только стартуют с маленьким оборотом (до 2,5 млн руб. в год), — это шанс с самого начала развития бизнеса работать «в белую». При таких условиях, конечно, проще скачать приложение и зарегистрироваться как самозанятый, чем проходить процедуру оформления юрлица. К тому же, самозанятые могут работать как с B2B, так и с B2C, и даже с C2C сегментами. Ни у одной категории не возникнет вопросов на законодательном уровне, т.к. самозанятые платят налоги и выдают чеки.
По поводу отчислений в Фонд социального страхования (ФСС): важно закрепить за самозанятыми право, а не обязанность, вносить страховые взносы. Если их обязать на законодательном уровне, то ни о каком «обелении» рынка и речи быть не может, считает Дмитрий Лесняк.
Много «за», но есть и «против»
Действительно на фоне наемных сотрудников и индивидуальных предпринимателей самозанятые выглядят наименее социально защищенными, говорит генеральный директор платформы «Рокет Ворк» (rocketwork.ru) Анастасия Ускова. У них нет обязательных медицинских страховок, пенсионных взносов и отчислений в соцстрах.
Зато, констатирует она, самозанятые пользуются наиболее выгодной налоговой ставкой на доход, у них отсутствуют административные барьеры вроде обязательной регистрации юридического адреса и кассы, им не нужно вести бухгалтерию и бояться проверок.
Согласно исследованиям, 26% самозанятых перешли в этот статус после ИП, отмечает она. Привлечь в новый налоговый режим еще больше предпринимателей важно на фоне закрытия свыше миллиона МСП в прошлом году и вялого прироста, из-за которой сегмент уменьшился на 246 тыс. 800 компаний по сравнению с данными 2019 года (из них 115 900 — ИП, и 131 000 юрлиц). А ведь все это были и налоги, и рабочие места. Так что ставка на самозанятость объяснима — им вполне под силу заполнить образовавшийся вакуум, говорит эксперт.
В то же время, она не ждет, что даже при появлении соответствующего права самозанятые займутся продажами товаров, требующих маркировки: такую торговлю придется вести, скорее всего с помощью онлайн-кассы, говорит Анастасия Ускова, за которую придется заплатить дополнительно. А в этом случае выгода от применения НПД уже не столь очевидна.
«На мой взгляд, инициативу Титова можно считать спорной по нескольким причинам», — считает, со своей стороны, управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «Взносы в ФОМС и ФСС от самозанятых не могут быть в равном объеме с тем, что поступают от граждан, работающим по трудовым договорам, при этом претендовать на помощь в случае декрета или иных ситуаций все граждане, независимо от того, самозанятые они или трудоустроенные традиционно, будут одинаково».
С точки зрения справедливости, это не корректно по отношению к тем, кто формировал своими отчислениями фонды годами, считает он. Поэтому, либо предложения о взносах надо существенно корректировать, либо искать какую-то альтернативу, говорит Павел Иккерт.
Что же касается снятия ограничений на виды деятельности самозанятым, а им в частности не позволяется заниматься медицинской деятельностью (в т.ч косметологией, диетологией, остеопатией и т.п.), а также осуществлять перевозку грузов и пассажиров и перепродавать новые товары, то тут также могут возникнуть дискуссии — поскольку преимущественно речь идет о серьезной ответственности исполнителя за здоровье покупателя или клиента.
В том, констатируемом им обстоятельстве, что большая часть таких специалистов сейчас работает в «темную», а значит, в случае чего их сложно привлечь к ответственности, Павел Иккер также видит аргумент в пользу своей точки зрения. «Предлагаемые Титовым меры также не смогут в внести ясность в вопросе реальной защиты потребителя на случай причинения вреда здоровью, самозанятые ведь не смогут, в отличие от крупного бизнеса, возместить ущерб в должной мере», — считает юрист.
Контраргументы важны. По-видимому, с такого рода возражениями, не всегда очевидными, сталкивается и уполномоченный по правам предпринимателей, которому теперь предстоит защитить свои предложения перед адресатов доклада.