Санкции и транспортная блокада: как в ЕС отреагируют на инцидент в Минске

24 мая в Брюсселе пройдёт саммит ЕС. Одной из его главных тем станет инцидент с задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске во время посадки самолёта компании Ryanair, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс.

В частности, Евросоюз рассматривает возможность запрета для белорусских авиакомпаний на посадку самолетов в странах объединения.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, которое ссылается свой на источник, знакомый с ходом подготовки проведения саммита ЕС, Брюссель может запретить все наземные транзитные перевозки через Белоруссию в страны Евросоюза.

При этом возможность ввода запрета на посадку самолётов белорусской авиакомпании «Белавиа» на территории ЕС призвал рассмотреть глава правительства Бельгии Александер Де Кроо. По его словам, инцидент с экстренной посадкой Белоруссией рейса Ryanair FR4978 является неприемлемым. В этой связи бельгийский премьер призвал Евросовет дать «чёткий и недвусмысленный ответ» относительно этой ситуации.

Политик считает, что Брюссель должен рассмотреть вопрос о санкциях в отношении Минска, которые будут включать запрет на посадку авиарейсов компании «Белавиа» в аэропортах государств-членов ЕС.

Заявление по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии сделал также председатель комитета по иностранным делам американского Конгресса Роберт Менендес совместно с рядом законодателей из Германии, Великобритании, Латвии, Литвы, Ирландии, Чехии, Германии и Польши.

Они призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать немедленное расследование инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, которое конгрессмен охарактеризовал как «нарушение свободного международного воздушного транзита и угрозу для авиации».

С осуждением данного инцидента также выступил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, призвавший тщательно расследовать случившееся. По его словам, экстренная посадка борта поставила под угрозу жизни более чем 120 пассажиров, среди которых были граждане США.

«Учитывая тот факт, что вынужденная посадка пассажирского самолёта произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание совета ICAO для рассмотрения этих событий», – резюмировал Блинкен.

В свою очередь генеральный прокурор Польши поручил возбудить уголовное дело по факту «принуждения самолёта Ryanair к приземлению в Минске». Как рассказал журналистам пресс-секретарь государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, разбирательство будет вестись в направлении «использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров». Дело будет вестись по статьям 166 («Захват водного или воздушного судна») и 189 («Незаконное лишение свободы») УК Польши, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Белоруссии во время посадки самолёта, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс. Как подчеркнул представитель Кремля, он не будет ничего говорить по ситуации с самолетом Ryanair.

«Скажу лишь, что существуют международные авиационные правила, и они (международные авиационные власти) должны давать оценку этим международным ситуациям, а не мы», – подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь лидера РФ сказал, что ничего не знает о задержании вместе с Протасевичем его подруги – россиянки Софии Сапеги.

«Нет, никакой информации у Кремля нет, но опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует нас о задержании гражданки России и предоставит информацию на этот счёт», – резюмировал Песков.

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который совершал рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

При этом на перехват гражданского лайнера был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолёта белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против блогера в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Между тем, согласно данным сайта flightradar24.com, сообщение о минировании самолёта поступило за две минуты до того, как он должен был пересечь границу и войти в воздушное пространство Литвы.

В Вильнюс самолёт прибыл с семичасовой задержкой. В аэропорту литовской столицы его встречала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она назвала ситуацию, в которой очутились пассажиры рейса, «беспрецедентной».