Сбербанк запускает подписку на автомобили

«СберАвто» и «СберЛизинг», входящие в экосистему Сбербанка, запускают сервис подписки на автомобили для физических лиц, говорится в сообщении компании. Сервис под названием «СберАвтоподписка» включает в себя аренду автомобиля и его обслуживание.

«В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско, ОСАГО, ДСАГО», - сообщается на официальном сайте банка.

Арендовать автомашину при помощи сервиса могут все граждане РФ старше 21 года, имеющие водительский стаж не менее года, сроком от 6 месяцев до 3 лет.

Пользователь сервиса сможет самостоятельно через приложение управлять необходимым набором услуг: конфигурировать пробег, срок аренды, тип страховки, подбирая все параметры под свои нужды. Для начала воспользоваться услугами аренды смогут только жители Москвы и области, позже география будет расширяться, и производить техобслуживание взятых по подписке в Сбербанке машин можно будет по всей России.

По данным «Сбера», сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто — от Lada и Skoda до Range Rover и Porsche. Приблизительный платеж за аренду автомобиля составит 1,7–2,2% от его рекомендованной розничной цены и будет зависеть от срока аренды, ежегодного пробега, а также ликвидности автомобиля на вторичным рынке.

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