Словакия начнет вакцинацию «Спутником V» в июне

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что с 1 июня в стране начнут делать прививки российской вакциной против коронавируса «Спутник V», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на словатскую газету Pravda.

«Премьер Эдуард Хегер перед отлетом в Брюссель подтвердил, что начало вакцинации «Спутником V» запланировано на 1 июня 2021 года и добавил, что ничего не знает о том, чтобы эта дата была бы изменена», – говорится в сообщении издания.

Первая партия «Спутника V» поступила в Словакию 1 марта, что вызвало критику президент Зузаны Чапутовой и привело к отставке премьер-министра страны Игоря Матовича, который принял решение о поставках российской вакцины. В новом словацком правительстве Игор Матович стал вице-премьером и министром финансов.