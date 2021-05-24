Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал возмутительным инцидент с самолетом Ryanair в Минске, сообщает «РИА Новости».

«Посадка самолета по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением. Это современное выражение "экстраординарной выдачи" времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять, независимо от того, под каким флагом это происходит», – написал Сноуден в Twitter.

Вчера, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

В 2013 году Франция и Португалия отозвали разрешение на использование воздушного пространства для самолета президента Боливии Эво Моралеса. Летевший из Москвы лайнер был вынужден совершить посадку в Вене. Власти Австрии в поисках Эдварда Сноудена, несмотря на дипломатический иммунитет