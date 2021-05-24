Топливный союз РФ просит Новака принять меры по снижению цен на бензин

Российский топливный союз (РТС) второй раз за весну текущего года обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой срочно принять решения для стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов, передает «Интерфакс», который ознакомился с новым обращением РТС.

«Российский топливный союз повторно обращается в связи с необходимостью незамедлительного принятия решений на уровне правительства РФ для насыщения внутреннего топливного рынка с целью снижения оптовых цен на бензин и приведения их к уровню, обеспечивающему возможность безубыточного функционирования операторов розничного рынка», - говорится в письме объединения.

За период с декабря прошлого года до мая текущего года национальные биржевые индексы по бензину Аи-92 выросли на 20,8%, по Аи-95 на 27,5%. В этот же период цены на бензин в розницу повысились на 3,6% и 3,7% соответственно.

В письме отмечается, что весь 2021 год «операторы розничного рынка работают в условиях диспаритета оптовых и розничных цен», и меры, которые принимало правительство, оказались недостаточными, хотя и сыграли положительную роль.

В союзе прогнозируют рост спроса на бензины в РФ на 10-20% на фоне ограничений отдыха за рубежом и стимулирования развития внутреннего туризма.

