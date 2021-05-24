ТПП предложила взяться за цены с двух сторон

В Торгово-промышленной палате РФ в конце минувшей недели прошло совместное заседание комитетов палаты по развитию АПК и по поддержке и развитию МСП, а также круглый стол «О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения», Совместное заседание приняло резолюцию с предложением об адресной помощи как потребителям, так и производителям.

Глава ТПП Сергей Катырин направил документы председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. «Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам», — говорится в резолюции.

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В ТПП считают, что административное регулирование цен чревато «существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения». Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки ручного регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров.

Критика регулирования цен на продукты питания из утвержденного правительством списка — распространённое явление, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, предположения от ТПП — своевременны, но предлагаемые механизмы представлены весьма туманно, говорит эксперт.

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Не все граждане с официально низкими доходами по факту являются малоимущими, также не ясно, о каком размере целевых выплат может идти речь, продолжает Антонов, Реальная продовольственная инфляция в стране растет куда более опережающими темпами, чем официальная, при этом потребности у граждан в продуктах у всех разные, поэтому по факту эти выплаты не смогут решить реальных проблем.

В действительности проблема низких доходов населения и опережающего роста цен на продукты куда более глубинная и требует не точечных регулирующих мер, а изменения действующей экономической системы, полагает аналитик. Начать, по его мнению, следует не только с мер поддержки крупнейших производителей ключевых продуктов питания, а с создания более комфортных условий для развития среднего и малого предпринимательства в области АПК. Поскольку они в силу целого ряда причин не могут конкурировать с гигантами, при этом последние как раз в большинстве своем имеют больше возможностей получать адресную помощь от государства.

Какой бы в итоге ни была дальнейшая динамика цен, компенсировать эту проблему на регулярной основе нужно тем категориям населения, по кошелькам которых любое удорожание продуктов бьет наиболее болезненно, полагает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Сдержать рост цен для всех важно, но пережить дорогие сахар, масло или яйца, скачки цен на овощи и фрукты, согласитесь, людям с доходом от 50 000 руб. в месяц всё-таки намного проще, чем если чей-то средний доход на члена семьи составляет всего лишь порядка 10-15 тыс руб.

Собственно, говорит аналитик, зная, насколько любые, даже скорректированные, официальные расчёты прожиточного минимума и МРОТ далеки от реальных сумм, на которые человек в России может фактически прожить, в компенсациях остро нуждаются все граждане, чей доход не дотягивает до уровня хотя бы 2 МРОТ. Самый обычный набор еды на 3-4 дня сейчас вряд ли обойдётся в сумму меньше 1,5 тыс руб, и это ещё скромная оценка. И ситуация, когда дохода человека хватает на 10 походов за продуктами и больше ни на что, конечно, ненормальная, с ней в масштабах страны нельзя мириться дальше.

Аналитик полагает, что финансовую помощь малоимущим на приобретение продуктов можно рассматривать как непрямую меру поддержки производителей и поставщиков аграрной продукции. Он также считает, что не нужно ограничивать набор необходимых семье продуктов: люди сами должны решать, что их семье нужнее. Необходимо и достаточно лишь ограничить целевые деньги возможностью потратить их на любые продукты питания, исключив лишь табак и алкоголь, а всё остальное регламентировать излишне. По его мнению, главное, не сделать весь процесс излишне бюрократичным и не начинать разбираться, кому из бедных семей деньги нужны, а кому нет.

Что до текущих мер регулирования цен, то конечно, «потолки» не могут вводиться надолго: это привело бы к потере рентабельности производителей, которые не могут долго работать себе в убыток, говорит Пётр Пушкарёв. Если ввести потолок на сахар, к примеру, то хозяйства через год-два просто перестанут засевать поля сахарной свёклой и переключатся на другие формы растениеводства. Это — в лучшем случае, а в худшем — инвестиции совсем уйдут из аграрного сектора в другие области экономики, и мы получим искусственно созданный дефицит продукта, хоть и при низких ценах.

Заставить же кого-то выращивать продукт себе в убыток невозможно в рыночных условиях. Именно поэтому субсидии производителям — путь, по которому давно идут все цивилизованные страны, и российское правительство сейчас резко взялось ускорить и подтянуть эти меры и у нас. Путь верный: главная причина высоких цен — издержки производителей из-за их закредитованности, расходов на лизинг оборудования, транспорт и склады, подытоживает свои рассуждения аналитик.