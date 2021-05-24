В Кремле не стали комментировать ситуацию с самолётом Ryanair

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Белоруссии во время посадки самолёта, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс.

Как подчеркнул представитель Кремля, он не будет ничего говорить по ситуации с самолетом Ryanair, передаёт РИА Новости.

«Скажу лишь, что существуют международные авиационные правила, и они (международные авиационные власти) должны давать оценку этим международным ситуациям, а не мы», – подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь лидера РФ сказал, что ничего не знает о задержании вместе с Протасевичем его подруги – россиянки Софии Сапеги.

«Нет, никакой информации у Кремля нет, но опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует нас о задержании гражданки России и предоставит информацию на этот счёт», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией. Об этом передаёт Reuters. Западные политики обвинили Беларусь в государственном пиратстве, равносильном «военному акту», пишет агентство.

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который совершал рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

При этом на перехват гражданского лайнера был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолёта белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Между тем, согласно данным сайта flightradar24.com, сообщение о минировании самолёта поступило за две минуты до того, как он должен был пересечь границу и войти в воздушное пространство Литвы.

В Вильнюс самолёт прибыл с семичасовой задержкой. В аэропорту литовской столицы его встречала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она назвала ситуацию, в которой очутились пассажиры рейса, «беспрецедентной».

