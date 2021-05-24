В России за сутки выявлено 8,4 тыс. новых случаев COVID

В России за минувшие сутки выявлено 8 406 инфицированных коронавирусом, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране зафиксировано в общей сложности 5 009 911 случаев ковид, в относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

За минувшие сутки выписаны из больниц 6 450 человек, всего успешно перебороли заболевание 4 624 212 россиян. Скончались от инфекции 118 801 пациентов, из которых 319 человек умерли за последние сутки.

В Москве зарегистрировали еще 2 487 случаев COVID, 59 человек умерли, еще 1 730 выздоровели. На втором месте по заболеваемости ковид среди регионов России (+851), на третьем Московская область (+766). В пятерке Ростовская область (+194) и Нижегородская область (+141).

В Воронежской области выявлено 139 новых больных, в Саратовской области- 117, в Иркутской области - 115, в Якутии - 110. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (+4), ни одного заболевшего за сутки - в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 167 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,4 млн человек. На первом месте по заболеваемости ковид остаются США — более 33 млн случаев, далее следует Индия (более 26,7 млн), Бразилия (свыше 16 млн), Франция (более 5,9 млн) и Турция (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.