WSJ сообщила о болезни вирусологов в Ухани до обращения в ВОЗ

The Wall Street Journal, ссылаясь на данные разведки США, сообщила, что три сотрудника китайского института вирусологии в Ухани тяжело заболели, и им потребовалась медицинская помощь в ноябре 2019 года, то есть до обращения страны в ВОЗ с заявлением о вспышке неизвестной инфекции.

Издание сообщает, что доклад американской разведки, в котором сообщается о количестве заболевших сотрудников института, сроках из заболевания, посещения медучреждений, может привести к новому более тщательному расследованию на тему утечки вируса из лабораторий института. Доклад разведки появился накануне заседания директивного органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором планируется обсудить следующий этап расследования происхождения COVID-19.

При этом о «серьезных вопросах происхождения вируса» к Китаю заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Она сказала, что правительство США продолжает совместную работу с ВОЗ и другими странами в вопросе получения «свободной от вмешательства или политизации» независимой экспертной оценки происхождения вируса.

