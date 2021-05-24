ЕС закрывает свое небо для белорусских авиакомпаний

Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает ТАСС. Это должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета Белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями... Саммит призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент. Саммит поручил Совету [ЕС] принять дополнительные списки физических и юридических лиц в кратчайшие сроки на основании соответствующих санкционных режимов», – говорится в заявлении по итогам саммита.

Кроме того, саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

Вчера, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Беларуссия, последние новости

Блокада Беларуси и санкции против Белоруссии: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Воздушная изоляция, как санкции Евросоюза против Белоруссии