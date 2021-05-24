ЕС заморозит инвестиционную помощь Белоруссии на сумму €3 млрд

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи Евросоюза для Белоруссии на сумму в размере в 3 млрд евро, сообщает ТАСС.

«В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму в 3 млрд евро, однако он останется замороженным до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической», – отметила заявила она по прибытии на саммит ЕС.

Сегодня, 24 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что саммит Евросоюза обсудит дальнейшие санкции в отношении белорусских властей, в том числе расширение санкционных списков и возможный запрет на полеты белорусской авиакомпании, сообщает «Интерфакс». «Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден... Это касается и его подруги Софии Сапеги. Мы будем этого требовать и одновременно обсуждать, какие меры мы можем предпринять в качестве общей европейской реакции... К этому совершенно точно относятся новые списки, в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании», – сказала Меркель.

Вчера, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Сегодня, 24 мая, в аэропорту Минска под предлогом поиска взрывного устройства на два часа задержали отправку самолета компании Lufthansa, совершавшего рейс во Франкфурт.

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