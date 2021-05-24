Загородная недвижимость – спрос не родил предложения

Коронакризис вызвал всплеск интереса к жизни за городом.Но взрывной рост мировых цен на стройматериалы и отсутствие государственной политики развитиясубурбий не позволили перезапуститься коттеджному рынку перезапуститься.

За последний год произошло вымывание всех готовых или почти достроенных коттеджей по адекватным ценам. Ожидалось, что дефицит предложения и хайп по поводу загородной недвижимости должны спровоцировать волну новыхпроектов. Этого не произошло, новые проекты поступают на рынок примерно доковидными темпами. Почему? Коттеджный рынок весьма неэластичный, быстро нарастить предложение невозможно. «Запуск нового проекта довольно длительный процесс. Поиск земельного участка, его покупка и оформление, получение технических условий на присоединение коммуникаций, разработка концепции. Для непрофильного инвестора это минимум два года. Опытная девелоперская компания может сократить этот срок, но меньше шести-девяти месяцев вряд ли получится, — говорит Дмитрий Гордов. — Сейчас активность на земельном рынке Подмосковья достаточно большая. Думаю, новые проекты начнут выходит на рынок в2022 году. И только в конце следующего года предложение стабилизируется».

Самый стрессовый и парадоксальный фактор нынешнего строительного сезона — дефицит древесины и резкий рост цен на нее. По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость пиломатериалов, применяемых в строительстве, за год выросла в среднем вдвое. В каких-то регионах, например на Урале, есть физический дефицит изделий из древесины. «За последний год в России резко вырос спрос на строительство деревянных домов: количество обращений выросло в три-четыре раза. Плюс прошлая зима была теплой, и это усложнило работы заготовщиков леса, — говорит управляющий партнер “Норвекс НЛК” Семен Гоглев. — Однако главная причина удорожания древесины — рекордный спрос на нее со стороны США, Европы и Китая. В сочетании со слабым рублем это приводит к тому, что все, что может быть экспортировано, продается за границу». Индекс Random Length Framing Lumber Composite показывает, что за год цены на пиломатериалы выросли в США более чем в четыре раза и достигли 915 долларов за тысячу досочных футов, это исторический рекорд.

Себестоимость строительства растет не только из-за удорожания древесины. «Говорить только о том, что подорожало дерево, некорректно. Подорожали почти все стройматериалы. В среднем процентов на двадцать-тридцать. Инфляционный цикл начался в марте-апреле 2020 года со скачка курса доллара, на это наложился фактор пандемии. Уже к зиме все подорожало, но люди заметили это только весной, когда начался строительный сезон, — говорит Ольга Магилина. — Удорожание происходит по стандартной схеме: сначала цена растет на прямой импорт, потом на то, где есть импортные компоненты. Вслед за этим и все остальное». Еще один рекорд роста цен принадлежит металлу: за год он вырос в цене в два раза. Причина та же, что и с деревом: резкий рост мировых цен. Удорожание металла продолжается. «На днях получил новый прайс на металлические ворота от компании, с которой мы давно работаем. Цену подняли с 68 тысяч рублей до 88», — рассказывает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

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