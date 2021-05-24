Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на офис украинского президента.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», – говорится в сообщении офиса Зеленского.

Вчера, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Беларуссия, последние новости

Блокада Беларуси и санкции против Белоруссии: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Воздушная изоляция, как санкции Евросоюза против Белоруссии