Акции дня: бумаги «Сбербанка» отыгрывают дивидендный гэп

Росли лучше рынка акции «Сбербанка» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 25 мая. За день обыкновенные акции подорожали на +2,10% до 307 рублей, а «префы» на +1,69% до 286,20 рублей.

Ранее 12 мая закрылся реестр акционеров с правом на получении дивидендов по итогам 2020 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную и привилегированную акцию составил 18,7 рублей. Всего за 2020 год банк выплатит 422,4 млрд рублей. Первые выплаты начнут проводить уже в конце мая, а окончание срока выплаты дивидендов — 17 июня 2021 года.

Во вторник банк вновь снизил ставки по ипотечным кредитам в новостройках до 5,55% годовых. При этом Минимальная базовая ставка по льготной ипотеке остается на уровне 6,05%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,66% до 3686,76 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,62% до 1580,69 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:23 мск составила 68,65 долларов за баррель (+0,28%). Российская валюта слабела – 73,56 рублей за доллар.