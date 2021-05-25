Аренда городской парковки в Москве пользуется спросом у горожан – заммэра Ефимов

Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут арендовать машино-места в паркинге рядом с домом. Сейчас москвичам доступны более 800 объектов в Западном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас жителям Москвы доступно для аренды 831 машино-место в девяти районах города: Крылатское, Очаково-Матвеевское, Ломоносовский, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Чертаново Северное, Нижегородский, Южное Медведково и Куркино. Объекты расположены в подвальной части многоквартирных домов и в отдельно стоящих паркингах. По итогам 2020 года граждане арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года – 85 таких объектов», – сообщил заместитель мэра.

Перечень доступных для аренды машино-мест регулярно пополняется. Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная и зависит от площади объекта и его локации. Для льготных категорий граждан предусмотрен единый тариф, действующий на всей территории города. В год аренда одного квадратного метра машино-места с учетом НДС в пределах Бульварного кольца составляет 8,7 тысячи рублей, в промежутке между Бульварным и Садовым – 7,2 тысячи рублей, в поясе между Садовым кольцом и Третьим транспортным – 4,9 тысячи рублей, между ТТК и МКАД – 3,2 тысячи рублей, а за пределами МКАД – 2,4 тысячи рублей. Льготная ставка арендной платы в размере 360 рублей за один квадратный метр в год применяется для всех категорий пенсионеров, ветеранов, инвалидов и родителей детей-инвалидов.

«Возможность арендовать у города машино-места появилась у жителей осенью 2017 года. В 2021 году наибольшим спросом пользовались парковочные места в Южном, Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы. Самый бюджетный объект этого года был передан в наем за 24,2 тысячи рублей в год – это восьмиметровое машино-место на Крылатской улице. А самое дорогое – 21,3 квадратных метра в паркинге на улице Милашенкова – в этом году сняли за 69 тысяч рублей», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для аренды у города машино-места жителям Москвы необходимо обратиться с соответствующим заявлением в департамент городского имущества лично в службу «Одного окна». Возможность заключить договор аренды машино-места предоставляется заявителю, чье обращение в департамент поступило ранее других. Право на аренду есть у всех собственников или нанимателей жилья. При этом передавать эти машино-места в пользование третьим лицам запрещено.