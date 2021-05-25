Армения сообщила о погибшем военнослужащем в бою на границе Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего в перестрелке в районе, в который ранее вторглись азербайджанские военнослужащие.

«Военнослужащий-контрактник, младший сержант В. Оганесян был смертельно ранен в результате перестрелки в приграничном районе Верхняя Шоржа Гегаркуникской области. Министерство обороны Республики Армения выражает глубокие соболезнования членам семьи, родственникам и коллегам погибшего военнослужащего. На данный момент ситуация под контролем, стрельбы нет», – говорится в сообщении минобороны Армении.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана».

15 мая Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. «Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

По словам Пашиняна, представитель 102-ой российской военной базы подключился к переговорам с представителями ВС Азербайджана по ситуации на границах Армении. «Примечательно, что наши карты и карты российской военной базы подтверждают наши утверждения о принадлежности данной территории и приграничных координат», – сказал Пашинян.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы со своим таджикским коллегой Насрулло Махмудзодой назвал сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию испытанием для ОДКБ. «Григорян подчеркнул, что сложившаяся ситуация сама по себе беспрецедентна для ОДКБ и в этом смысле является своеобразным испытанием и имиджевым вопросом как для структуры международной безопасности», –говорится в сообщении совбеза Армении.

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