Белый дом рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают предстоящую 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена жизненно важной для обеспечения американских интересов, сообщает ТАСС. «Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России», – сказала Псаки на брифинге для журналистов.

«Мы ожидаем, что они [Путин и Байден] уделят достаточно много времени стратегической стабильности, вопросам контроля над вооружениями после продления нового ДСНВ... Президент [Байден] также поднимет вопрос об Украине и подчеркнет, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Белоруссии и довести нашу серьезную обеспокоенность, как он уже сделал это публично... До встречи остается три недели, поэтому на ней может обсуждаться целый ряд вопросов», – сообщила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома отрицательно ответила на вопрос, выдвигал ли Вашингтон предварительные условия для проведения саммита. «Мы не рассматриваем эту встречу как возможность просто поговорить обо всех вопросах, по которым мы нашли общий язык. Мы рассматриваем это как дипломатическую возможность для Соединенных Штатов, которая отвечает нашим национальным интересам и заключается в обсуждении сфер, в которых мы не согласны, обсуждении имеющейся у нас обеспокоенности, а также поиске более стабильного и предсказуемого пути вперед. Мы не ожидаем, что все [в отношениях США и РФ] будет урегулировано по завершении этой встречи, но мы считаем, что нашим интересам отвечает проведение этой встречи», – сказала Псаки.

Сегодня, 25 мая, Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.