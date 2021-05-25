Белоруссию ждет «воздушная изоляция»

Первый вечер саммита ЕС европейским лидерам пришлось посвятить Белоруссии. Хотя, конечно, такая скорость действий наводит на рызмышления, потому что первым делом в подобных запутанных историях следует, конечно, разобраться во всех деталях и подробностях и лишь после этого принимать решения.

Впрочем, с логикой у коллективного Запада в последнее время возникли явные проблемы: в Европе, например, уже вошло в привычку действовать, как это было принято на Диком Западе США лет 150 назад – сначала стрелять, а потом разбираться. Кстати, Вашингтон, который обычно является организатором и зачинщиком подобных кампаний, неожиданно проявил благоразумие и заявил о необходимости провести тщательное расследование и только после этого действовать. Хотя, конечно, без особого риска ошибиться можно предположить, что США присоединятся к европейским санкциям.

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Возможно, в Брюсселе решили воспользоваться возможностью показать остальному миру, что ЕС является самостоятельным игроком, в чем в последние годы возникает все больше сомнений, и действует самостоятельно а не по команде из-за океана. Как бы то ни было, но всего лишь через сутки после инцидента с самолетом авиалинии Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, и задержанием двух пассажиров: белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, кстати, гражданки России, европейские лидеры на внеочередном саммите ЕС единодушно решили ввести против Минска новые санкции – настоятельно рекомендовать всем европейским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Белоруссии стороной, а также не пускать в воздушное пространство Европы самолеты белорусской государственной компании Belavia.

Причем, ряд европейских стран не стали дожидаться принятия решения на саммите. Уже в понедельник стали облетать Белоруссию стороной литовские самолеты. Вильнюс, естественно, закрыл свое воздушное пространство для белорусских авиалайнеров.

Точно так же поступила и Великобритания, которая хотя и не является больше членом ЕС, похоже, не намерена отказываться от участия в европейских делах. Причем, она даже опередила Вильнюс. Лондон при этом поставил себя в неловкое положение. Глава внешнеполитического ведомства королевства Доминик Рааб призвал европейские страны не только объявить воздушную изоляцию Белоруссии, но заодно решил и лишний раз ужалить Москву, предложив запретить… строительство газопровода «Северный поток 2».

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Этот пакет европейских санкций против Белоруссии будет четвертым по счету. После прошлогодних президентских выборов, не признанных Брюсселем, объединенная Европа уже ввела против Минска три пакета санкций, под которые попали около сотни организаций и ведомств, а также высокопоставленных белорусских чиновников, участвовавших не только в фальсификации, как утверждает ЕС, выборов, но и в подавлении последовавших после выборов массовых беспорядков.

Кроме закрытия белорусского воздушного пространства для европейских авиалиний и закрытия европейского воздушного пространства для белорусских самолетов, в заявлении Евросоюза обращает на себя внимание пункт о том, что Евросовет должен разработать и принять и экономические санкции против Минска.

Какими они будут, остается только гадать. Впрочем, с учетом скорости, с которой европейцы вводят санкции, ждать, наверняка, придется недолго. При этом также обращает на себя внимание, что в заявлении ни слова не говорится о зависимости вопроса введения санкций с результатами расследования инцидента, которое сам же ЕС призывает провести Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

ICAO еще в воскресенье заявила через Twitter, что «резко осуждает, похоже, имевшую место принудительную посадку» самолета, и подчеркнула, что речь, возможно, идет о нарушении Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в Чикаго в 1944 году и регламентирующей основные принципы работы международной авиации, в том числе и правила полётов над территориями стран участниц.

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