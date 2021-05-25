Драма с биткойном еще не закончилась

Даже по стандартам криптовалют, которые сильно отличаются от традиционных финансовых активов, биткойн последнее время лихорадит очень сильно. Причем, считают специалисты, пик болезни еще не миновал и он не пошел на выздоровление. Худшее для биткойна, скорее всего, пишет CNBC, еще впереди.

В прошлую среду биткойн подешевел на 30%, опустившись с абсолютного рекорда середины апреля, составлявшего 64829 долларов, приблизительно до 30 тысяч. Последнее потрясение такого масштаба произошло немногим более года назад, в марте 2020 года, в разгар первой волны пандемии, но даже тогда торговля главной криптовалютой не была такой непредсказуемой и глубоких падений и значительно уступающих им по масштабам подъемов.

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19 мая поклонники криптовалют назвали «черной» средой. В этот день биткойн во время торгов дешевел на 31,1%. Конечно, это очень много, но по данным Cornerstone Macro, не рекорд, а всего лишь четвертое по масштабам падение. Рекордный же обвал произошел 13 марта 2020 г. и составил 34,7%. Еще два крупных падения случились 14 января 2015 года (32,1%) и 22 декабря 2017 г. (31,8%).

Этот год, по крайней мере, пока проходит для криптовалютчиков даже хуже прошлого. Если в 2020 г. было всего 42 дня, когда колебания биткойна превышали 5%, то за пять неполных месяцев 21-го года их уже было 39. За три с небольшим недели в мае было в общей сложности 14 дней, когда он снижался.

Специалисты объясняют очень нестабильное даже по криптовалютным меркам поведение биткойна в последние пару недель усилившимся давлением национальных регуляторов и технической картиной.

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Многие, например, винят в волатильности китайские финансовые власти, которые пообещали усилить давление на майнинг криптовалют и торговлю ими.

Внес, кстати, свою лепту и один из главных в недавнем прошлом сторонников и популяризаторов криптовалют Илон Маск, который недавно сделал разворот на 180 градусов и объявил, что Tesla перестала продавать электромобили за биткойны.

Эксперты советуют готовиться к еще более резким колебаниям биткойна. Причем, продолжаться такие «американские горки» несмотря на 20-процентный отскок 24 мая будут, сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков JPMorgan, еще долго. Главным образом, считает Питер Березин из BCA Research, в этом виновато усиление давления регуляторов.

«В ближайшем будущем,- прогнозирует Питер Березин,- потрясения на криптовалютных рынках могут привести к снижению других спекулятивных активов, например, акций технологических компаний».

По мнению Картера Уорта из Cornerstone Macro, продавцы сейчас ждут, когда биткойн поднимется до 42 тыс. долларов, но ждать им придется, судя по всему, долго.

Даже оптимисты не верят в светлое будущее биткойна в этом году. Так, Джулиан Эмануэль из BTIG, относящий себя к оптимистам, полагает, что к 2021 года главная криптовалюта не поднимется выше 50 тыс. долларов.