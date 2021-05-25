Число банкротств предприятий ЕС в I квартале выросло на 5,8%

В странах Евросоюза за I квартал 2021 года количество объявленных банкротами предприятий выросло на 5,8% по сравнению с IV кварталом 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское статистическое агентство Евростат.

Наибольшее увеличение числа банкротств зафиксировано за I квартал 2021 года в Румынии – 72,1%, в Польше – 16,6% и в Испании – 16,2%. При этом снижение количества заявлений о банкротстве в этом году наблюдалось в Латвии – 42,2%, в Эстонии –23,7% и в Нидерландах – 20,1%. Наиболее значительный рост был отмечен в транспортном секторе, в сфере услуг гостиничного бизнеса и питания, а также в сфере образования и социальных и культурных мероприятий. Умеренно выросло количество заявлений о банкротстве в промышленности и строительстве.

По данным Евростата, на 0,3% увеличилось число регистраций новых предприятий в ЕС за I квартал 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольший рост количества регистраций новых компаний наблюдался в Литве – 16,2%, в Болгарии – 12% и в Италии – 6%. Наибольшее снижение числа регистраций зафиксировано в Словакии – минус 24,2%, в Португалии на 14,9% и в Латвии на 7,9%. По данным статистики, число регистраций новых предприятий в ЕС больше всего увеличилось в секторе транспорта и в сфере информации и связи.