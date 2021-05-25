Finnair и Air France прекращают полеты над Белоруссией

Авиакомпании Finnair и Air France заявили, что прекращают полеты в воздушном пространстве Белоруссии согласно рекомендации ЕС. Накануне вечером саммит Евросоюза обратился с призывом ко всем авиаперевозчикам Европы избегать перелетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

«Мы прекращаем использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейших уведомлений. Ближайший рейс, которого коснется это решение, будет перелет в аэропорт Газипаша в следующую среду», - говорится в заявлении компаний. Там уточнили, что из-за того, что маршрут будет проложен в обход белорусского воздушного пространства, перелет станет чуть более долгим.

Накануне финский авиаперевозчик заявил, что продолжит следить за развитием событий после инцидента с лайнером Rynair. Компания подчеркивает, что облетать Белоруссию будут только самолеты, совершающие рейсы в Грецию и Турцию.

Air France объявила о прекращении полетов над Белоруссией утром 25 мая. Компания не будет использовать для перелетов воздушное пространство Белоруссии «до последующего распоряжения», передает France Info.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за заявлений о нахождении на борту самолета взрывного устройства. После посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который находился на борту лайнера.

24 мая несколько европейских авиакомпаний отказались от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, а в Ryanair сравнили действия белорусских властей с воздушным пиратством.

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