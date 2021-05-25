«Газпром» хочет построить в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб

«Газпром» предложил построить в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб «Лахта Центр– 2», сообщает Интерфакс». ППроект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома", компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО "Газпром"», – говорится в сообщении компании.

Сегодня, 25 мая, проект был представлен во вторник на заседании Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом».

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб - "Лахта Центр 2". Его высота составит 703 метра. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», – сообщает «Газпром».

«Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города», – считает архитектора проекта «Лахта Центр – 2» Тони Кеттл. Ранее он возглавлял авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию «Лахта Центра».

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории - году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта Центр 2" – это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире. Создание в районе "Лахта Центра" ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим», – говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.