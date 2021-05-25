Кудрин рассказал, как победить бедность за 3-4 года

Бедность в России можно снизить вдвое за три-четыре года за счет адресности социальной поддержки малообеспеченных россиян, рассказал в интервью газете «Известия» председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Чиновник счел справедливыми новые требования к получателям социальной помощи от государства, в том числе введение имущественного ценза, который вступает в силу с этого года при назначении пособий на детей от трех до семи лет. Также ценз будет распространяться на новые выплаты для беременных женщин и на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, проживающих в неполных семьях.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты», - сообщил Кудрин. Он предлагает исключить из перечня получателей помощи от государства, а освободившиеся средства направить действительно нуждающимся гражданам.

Согласно правилам получения пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, не является препятствием для получения субсидии от государства владение квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В составе имущества семьи не учитывается жилье, непригодное для проживания, а также квартиры и участки, которые были получены в рамках соцподдержки, и дальневосточные гектары.

