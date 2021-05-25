Курс доллара: события вокруг Белоруссии могут ударить по рублю

В первый день новой рабочей недели российский рубль немного укрепился к бивалютной корзине в ожидании саммита Евросоюза. Открывшись на уровне 73,64 к доллару и возле 89,59 к евро, на закрытии основной сессии на Мосбирже наша валюта сумела ещё чуть-чуть прибавить к американской и также незначительно подешеветь к европейской.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,48 руб., что на 12 коп. меньше чем было на закрытии пятницы. В свою очередь единая валюта ЕС вчера подорожала – в это же время она торговалась по 89,72 руб. (+10 коп.).

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По мнению экспертов, рубль в понедельник остался почти на тех же позициях к бивалютной корзине, что и в пятницу, так как рынки замерли в ожидании решений саммита ЕС.

Напомним, в ходе этого саммита государства, входящие в объединение проведут дискуссию на тему взаимоотношений с Россией. Кроме того, члены Евросоюза уже приняли решение о новых санкциях против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair и задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как опасаются некоторые аналитики, ограничительные меры против Минска могут ударить и по Москве, что вероятно скажется на курсе рубля. Но данный негатив, как предполагают специалисты, наша валюта, скорее всего почувствует не на этой неделе. В краткосрочной же перспективе можно ждать рубль в паре с долларом в диапазоне 73,40-73,80, а в паре с евро – в коридоре 89,50-90,20.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» полагает, что несмотря на ухудшение внешнеполитической повестки после задержания в Минске Романа Протасевича, рубль на этой неделе продолжит консолидацию на уровне 73,50. Он напомнил, что большую часть вчерашнего дня наша валюта торговалась в плюсе в обеих парах.

При этом он считает, что часть поддержки рубль вчера черпал с рынка «чёрного золота», где нефть сорта Brent поднялась в цене выше 68,00 долл. за бочку. Однако, главным фактором поддержки, как считает эксперт, пока остаётся налоговый период.

«В этой связи на локальном рынке в ближайшие дни мы ждём дальнейшую консолидацию пары доллар-рубль возле 73,50. И даже скорое завершение налогового периода вряд ли здесь помешает рублю – уход этого фактора поддержки будет нивелирован сохранением относительно спокойного геополитического фона вокруг России», – сказал Кравченко.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Позитивно смотрят на перспективы рубля и в Росбанке. Эксперты этой кредитной организации прогнозируют, что рубль в паре с долларом в ближайшее дни сможет закрепиться на рубеже 73,00.

Как пояснили в банке, национальная валюта сейчас наслаждается ослаблением напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой, усилением местных факторов поддержки в виде налогового периода мая, умеренных аппетитов российского Минфина, а также предстоящими дивидендными выплатами.

Кроме того, аналитики Росбанка обратили внимание на дорожающую нефть, которая традиционно поддерживает рубль. Также среди позитивных факторов – жёсткая риторика ЦБ РФ.

«Несмотря на усиление антироссийских санкций в прошедшем апреле, отток капитала всё равно был существенно ниже чем годом ранее. Эффект был компенсирован более интенсивными покупками резервов Минфином. Мы полагаем, что всё это позволит российской валюте в паре с американской ещё до конца недели стабилизироваться возле 73,00», – заявили в Росбанке.

Между тем, по мнению экспертов Промсвязьбанка, в ближайшие сессии пара доллар-рубль продолжит торговаться в пределах 73,00-74,00. При этом, как отмечается в обзоре кредитной организации, позитивными факторами для рубля продолжит выступать ослабление санкционных рисков на фоне возможной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Кроме того, в Промсвязьбанке считают, что положительно на курсовой динамике скажется рост спроса на валюты сегмента ЕМ, который увеличивается по мере восстановления мировой экономики.

«Также на горизонте одного-двух месяцев поддержит рубль ожидаемое летом ужесточение ДКП со стороны ЦБ РФ. При этом завершение налогового периода и снижение нефтяных котировок, скорее всего, будут умеренно давить на российскую валюту», – заявили эксперты Промсвязьбанка.

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» считает, что в пользу рубля сегодня выступят продажи экспортной выручки под уплату налога на добычу полезных ископаемых. Также, по мнению эксперта, позитивное влияние на курс окажет тот факт, что сейчас игроки фокусируют свое внимание на последнем комментарии американского регулятора, в котором говорится о намерениях приблизить сроки ужесточения ДКП в ответ на скачок инфляции в США.

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